به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: سلامت جسمی بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی، به‌عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی در معرض آسیب، نقش مهمی در پایداری سلامت خانواده، ارتقای رفاه اجتماعی و پیشگیری از فقر سلامت‌محور دارد.

مهران کریمیان با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقتصادی، روانی و اجتماعی خاص بانوان سرپرست خانوار، غربالگری منظم و هدفمند بیماری‌های مزمن و شایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است افزود: طرح ملی «غربالگری سلامت جسمی بانوان سرپرست خانوار» با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور طراحی و از مهرماه سال جاری به‌طور همزمان در کلیه شهرستان‌های استان خوزستان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در این طرح مددکاران اجتماعی شاغل در مراکز مثبت زندگی و بخش دولتی، نقش خط مقدم را ایفا کرده و پس از شناسایی مددجویان پرخطر و انجام ارزیابی اولیه، آنان را به‌طور ساختاریافته به مراکز خدمات جامع سلامت ارجاع می‌دهند؛ پیگیری درمان، حمایت اجتماعی، آموزش خودمراقبتی و مستندسازی روند ارائه خدمات نیز از دیگر مراحل این فرایند است.

کریمیان اهداف اجرای این طرح را شناسایی زودهنگام بیماری‌های خاص در بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی، ارائه خدمات تخصصی غربالگری و ارجاع به‌موقع به مراکز سلامت، پیگیری مستمر درمان و حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی زنان در حوزه سلامت جسمی و خودمراقبتی عنوان کرد.

وی همچنین بیان داشت: جامعه هدف این طرح، کلیه بانوان سرپرست خانوار دارای پرونده فعال در بخش دولتی یا مراکز مثبت زندگی هستند و در حال حاضر بیش از ۳۱ هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی خوزستان قرار دارند.