به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار قلندرآباد فریمان گفت: این حادثه ساعت ۱۷:۳۰ امروز بر اثر آتش سوزی یک دستگاه خودروی پژو۴۰۵ در ورودی روستای رخنه گل بخش قلندرآباد فریمان رخ داد که خودروی در حال حرکت به دلیل نامعلومی از جاده خارج شد و به تپه خاکی در حاشیه جاده برخورد کرد و آتش گرفت.

محسن سلیمانی گفت: در این حادثه دو سرنشین خودرو به علت شدت آتش در خودرو جان خود را از دست دادند و راننده خودرو با ۷۰ درصد سوختگی شدید توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شد .

وی گفت: علت حادثه در دست بررسی است.