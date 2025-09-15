به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، بانوی گرگانی که با بیماری سرطان مبارزه می کرد وصیت کرده بود پیکرش به دانشگاه علوم پزشکی اهدا شود تا چراغ راهی برای دانشجویان پزشکی در راستای توسعه علم باشد.

استاندار گلستان با خانواده مرحومه فاطمه‌ سادات رضوی دیدار و از این الگوی ایثار تجلیل کرد.

علی‌اصغر طهماسبی در این دیدار گفت : وقتی انسانی حتی پس از مرگش هم به فکر خدمت به جامعه باشد، این نشانه بزرگی روح اوست.

او افزود: اهدای پیکر اقدامی است که هم مسیر علم را روشن می‌کند و هم الگویی از ایثار و عشق به انسان‌هاست.



