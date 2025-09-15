در بر خط مقدم این هفته، موضوعاتی از جمله آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، کمبود آبسردکن در ورزشگاه فولاد و نامناسب بودن آسفالت در معابر شهری اهواز مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چند ماهی است آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم سبب افزایش آلودگی هوا و کاهش دید در اهواز و برخی شهر‌های استان شده است. اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این زمینه گفت: تنها راهکار اصلی حل این موضوع رهاسازی آب به سمت تالاب هورالعظیم توسط دولت عراق است.

در چندین برنامه بر خط مقدم مشکلات پل راهنمایی در کلانشهر اهواز به تصویر کشیده شد، با اقدام شهرداری اهواز عملیات تعریض این پل قدیمی در حال انجام است و بزودی اجرای آن به پایان خواهد رسید.

در بازی استقلال خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه فولاد، کمبود آبسردکن موجب گله مندی تماشاگران شده بود و خواستار حل این مشکل از سوی مسئولان شدند.

یک شهروند از شهرستان شوش با ارسال پیامی به برنامه برخط مقدم اعلام کرد که چند سال پیش برای وام فرزندآوری اقدام کرده بود در حالی که فرزندش به دنیا آمده است هنوز این تسهیلات را دریافت نکرده است و مسئولان بانک علت را کمبود اعتبار بیان کرده‌اند.