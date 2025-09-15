پخش زنده
مدیران ورزش استان و مسئولان ورزش سپاه، راهکارهای هم افزایی برای توسعه ورزش را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشست ورزش استان و مسئولان ورزش سپاه، مدیرکل ورزش و جوانان استان، مسئول تربیت بدنی سپاه علی ابن ابیطالب و معاون فرهنگی، ورزشی شهرداری قم راهکارهای تعامل، همکاری و بهره گیری از ظرفیت ها، زیرساختها و امکانات این ارگان ها، توسعه ورزش همگانی، فراهم کردن زمینه برای مشارکت بیشتر بانوان در حوزه ورزش، گسترش ورزش در ردههای پایه را بررسی و بر اجرای برنامههای مشترک در حوزه ورزش قهرمانی، همگانی و بانوان تأکید کردند.