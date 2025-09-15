مرحله دوم لیگ رولر اسکی کشورمان در دو ماده ۱۲۰۰ متر سرعت و ۵ کیلومتر، به میزبانی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله دوم لیگ رولر اسکی کشور (FIS Cup) در بخش آقایان و بانوان از ۲۳ شهریور در قزوین آغاز شد و امروز ۲۴ شهریور با برگزاری رقابت‌های ۱۲۰۰ متر سرعت به پایان رسید.

این رقابت‌ها در دو بخش ۱۲۰۰ متر سرعت و ۵ کیلومتر برگزار شد و امروز در پایان مسابقات ۱۲۰۰ متر سرعت در روز دوم نتایج زیر به دست آمد:

نفرات برتر بانوان:

۱. عاطفه صالحی (خراسان رضوی)

۲. ساحل تیر (مازندران)

۳. متینه باباگیلک (قزوین)

نفرات برتر آقایان:

۱. علیرضا نظری زاده (همدان)

۲. امیر محمد ابوالحسن زاده (آذربایجان شرقی)

۳. دانیال ساوه شمشکی (تهران)

همچنین در بخش تشویق نونهالان نیز سیدعلی میرهاشمی و آراد کاظمی پیشتاز بودند.

در بخش تیمی نیز تا به این جای رقابتها، در بخش بانوان تیم هتل کوروش مازندران در جایگاه نخست، تیم همدان در رده دوم و تیم‌های قزوین و آذربایجان شرقی به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار دارند.

در بخش آقایان نیز تا به اینجای رقابتها، تیم تهران در جایگاه نخست قرار دارد و تیم‌های کرمانشاه و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب در رده دوم و سوم هستند.