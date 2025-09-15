معرفی برترینهای ۱۲۰۰ متر سرعت در مرحله دوم لیگ رولر اسکی ایران
مرحله دوم لیگ رولر اسکی کشورمان در دو ماده ۱۲۰۰ متر سرعت و ۵ کیلومتر، به میزبانی استان قزوین برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله دوم لیگ رولر اسکی کشور (FIS Cup) در بخش آقایان و بانوان از ۲۳ شهریور در قزوین آغاز شد و امروز ۲۴ شهریور با برگزاری رقابتهای ۱۲۰۰ متر سرعت به پایان رسید.
این رقابتها در دو بخش ۱۲۰۰ متر سرعت و ۵ کیلومتر برگزار شد و امروز در پایان مسابقات ۱۲۰۰ متر سرعت در روز دوم نتایج زیر به دست آمد:
نفرات برتر بانوان:
۱. عاطفه صالحی (خراسان رضوی)
۲. ساحل تیر (مازندران)
۳. متینه باباگیلک (قزوین)
نفرات برتر آقایان:
۱. علیرضا نظری زاده (همدان)
۲. امیر محمد ابوالحسن زاده (آذربایجان شرقی)
۳. دانیال ساوه شمشکی (تهران)
همچنین در بخش تشویق نونهالان نیز سیدعلی میرهاشمی و آراد کاظمی پیشتاز بودند.
در بخش تیمی نیز تا به این جای رقابتها، در بخش بانوان تیم هتل کوروش مازندران در جایگاه نخست، تیم همدان در رده دوم و تیمهای قزوین و آذربایجان شرقی به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار دارند.
در بخش آقایان نیز تا به اینجای رقابتها، تیم تهران در جایگاه نخست قرار دارد و تیمهای کرمانشاه و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب در رده دوم و سوم هستند.