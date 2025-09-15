پخش زنده
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در مجمع عمومی عادی سالانه این سازمان عملکرد ایمیدرو را در سال ۱۴۰۳ بررسی و بر توسعه اکتشافات، زیرساختهای معادن و سرمایهگذاری برای تکمیل طرحها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آقای آقاجانلو در این جلسه، به ارائه گزارش مفصل از سرمایهگذاریها، تکمیل طرحها و توسعه زنجیرههای جدیدی مانند سیلیس، آلومینیوم، فولادهای خاص و مس پرداخت.
وی همچنین به راهبری ساخت خطوط انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان، ایجاد پایگاههای امداد و نجات معادن زغال سنگ بخش خصوصی با ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان، ساخت نیروگاههای جدید معدن و صنایع معدنی، احیا و فعالسازی معادن کوچک و ارائه تسهیلات از طریق بیمه سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی اشاره کرد.
آقاجانلو گزارش داد: در دوران جنگ ۱۲ روزه، بازدیدهای مکرر از پروژهها و طرحها صورت گرفته و اقدامات لازم برای حفظ و توسعه صنعت معدنی کشور ادامه دارد.
در بخش دیگری از این مجمع، یونس الستی رئیس مجمع عمومی ایمیدرو، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، بر ضرورت پیگیری مطالبات سازمان و لزوم مشارکت سایر وزارتخانهها برای حل مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی تاکید کرد.
همچنین در این جلسه صورتهای مالی سازمان مربوط به سال ۱۴۰۳ پس از بررسی و قرائت گزارش حسابرس قانونی، به اتفاق آراء به تصویب رسید.