راهیابی برترینها به نیمهنهایی اسکواش پسران قهرمانی ایران
۴ ورزشکار برتر هر رده سنی در مسابقات اسکواش پسران قهرمانی کشور در تهران، به مرحله نیمهنهایی راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای اسکواش پسران قهرمانی کشور در تهران پیگیری شد و برترینهای هر رده سنی به مرحله نیمهنهایی صعود کردند.
در رده سنی کمتر از ۱۹ سال، محمد چنگانیان (اصفهان)، محمد صالح آقایی (اراک)، سید آرین جعفرطیاری (گیلان) و سید مبین سیدان (یزد) با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله نیمهنهایی صعود کردند.
در رده سنی کمتر از ۱۵ سال نیز رایان گلابیان و ارشک احمدآبادی (هر دو از تهران)، سید امیرمهدی خراشادیزاده (خراسان جنوبی) و امیررضا الوانساز یزدی (یزد) به جمع چهار نفر برتر پیوستند.
همچنین در رده سنی کمتر از ۱۷ سال، علی عزیزبندریآبادی و یوسف قرشی (یزد)، آریا عمودینژاد (تهران) و علی رحیمیکاری (تبریز) با برتری در دیدارهای خود به نیمهنهایی راه یافتند.