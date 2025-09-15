۴ ورزشکار برتر هر رده سنی در مسابقات اسکواش پسران قهرمانی کشور در تهران، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند.

پیگیری شد و برترین‌های هر رده سنی به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند. به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های اسکواش پسران قهرمانی کشور در تهران

در رده سنی کمتر از ۱۹ سال، محمد چنگانیان (اصفهان)، محمد صالح آقایی (اراک)، سید آرین جعفرطیاری (گیلان) و سید مبین سیدان (یزد) با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

در رده سنی کمتر از ۱۵ سال نیز رایان گلابیان و ارشک احمدآبادی (هر دو از تهران)، سید امیرمهدی خراشادی‌زاده (خراسان جنوبی) و امیررضا الوانساز یزدی (یزد) به جمع چهار نفر برتر پیوستند.

همچنین در رده سنی کمتر از ۱۷ سال، علی عزیزبندری‌آبادی و یوسف قرشی (یزد)، آریا عمودی‌نژاد (تهران) و علی رحیمی‌کاری (تبریز) با برتری در دیدار‌های خود به نیمه‌نهایی راه یافتند.