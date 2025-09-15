رحمان عموزاد، کشتیگیر مازندرانی با شکست رقبای قدرتمند از قرقیزستان، آمریکا، هند و کانادا، به دیدار نهایی وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دو نماینده شایسته کشورمان در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان موفق شدند با شکست رقبای قدرتمند خود، به دیدار نهایی این مسابقات راه یابند.
در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد خلیلی کشتیگیر مازندرانی اهل خلیلشهر، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه قاطع ۱۳ بر صفر اکرامجان خادجی مورادوف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۱ ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.
عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت از هند را پشت سر گذاشت و در نیمهنهایی نیز با اقتدار کامل، پیمان بیابانی کشتیگیر ایرانیالاصل از کانادا را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد و به فینال راه یافت. او در دیدار نهایی به مصاف کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن خواهد رفت.
در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۲ و بهدلیل امتیاز آخر، گانخویاگ گانباتار از مغولستان را شکست داد. وی در دور دوم احمد ماگامایف از بلغارستان را با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب کرد و در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را از پیشرو برداشت.
آذرپیرا در نیمهنهایی با درخشش فنی، احمد تاجالدینوف قهرمان جهان و المپیک از بحرین را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و به دیدار نهایی رسید. این نخستین شکست تاجالدینوف طی سه سال گذشته بود. آذرپیرا در فینال به مصاف کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا خواهد رفت.