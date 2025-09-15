به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، آیین افتتاحیه نمایشگاه عکس «۱۲ روز ایران» عصر امروز در فرهنگستان هنر افتتاح شد.

داود عامری ،دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی اظهار کرد:امروز جهان، علاوه بر نبردهای سخت‌افزاری، درگیر جنگ نرم‌افزاری است. روایت‌ها می‌توانند جای حق و باطل را جابه‌جا کنن و به همین دلیل، تولید فناوری‌های نوین برای روایت‌گری، ضرورتی جدی است.

محمد شاه حسینی ، رئیس فرهنگستان هنر با تاکید بر اینکه تجربه جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه نشان داد عکس می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در روایت‌ها داشته باشد، خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه تلاش شده بخشی از تصاویری را به نمایش گذاشته شود که حال‌وهوای آن ایام را بازتاب می‌دهد.

گفتنی است؛ تاکنون ۲۱ استان کشور برای میزبانی از این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند. افزون بر این، ۱۸ کشور خارجی نیز خواستار برپایی نمایشگاه «۱۲ روز ایران» شده‌اند تا همبستگی ملی و مقاومت مردم ایران را به نمایش بگذارند.