پخش زنده
امروز: -
همایش استانی «یاوران وقف» با حضور اصحاب وقف، خیران، خادمین و فعالان فرهنگی در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: تأکید ما در این همایش بر اهمیت قدردانی از واقفان و نقش سازنده آنان در توسعه فرهنگ وقف است.
حجتالاسلام جمال ایزدی با اشاره به فعالیتهای برجسته برخی از واقفان خراسان رضوی، از جمله دکتر قدسیه سیدی علوی و همسرش دکتر فتاحی ادامه داد: این بانوی بزرگوار که دو دوره نمایندگی مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشته و نیم قرن در حوزه زنان و طبابت فعالیت کردهاند، موقوفهای ایجاد کردهاند که هم از نظر ارزش ریالی و هم از نظر محتوایی کمنظیر است.
وی گفت: این موقوفه با سرمایهای بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، قرآنی، اشتغال، نهاد خانواده و بهداشت و درمان فعالیت خواهد کرد و توسعه آن در آینده ادامه خواهد داشت
حجتالاسلام جمال ایزدی افزود: سالانه هزار نفر از اصحاب وقف شایسته تجلیل هستند، اما به دلیل محدودیت تعداد، نمایندگانی از آنان در سطح استانی دعوت میشوند و تجلیل خواهند شد. همچنین، برخی از نمایندگان خراسان رضوی در همایش ملی فردا در تهران مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی به مدیریت بیش از ۳۵۰ بقعه متبرکه در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این بقاع نه تنها مراکز مذهبی بلکه پایگاههای فرهنگی و قرآنی هستند که با برگزاری نماز جماعت، مراسم و برنامههای آموزشی، به ترویج فرهنگ وقف و قرآن و عترت میپردازند و نقش مهمی در زندگی اجتماعی و معنوی مردم دارند.
حجت الاسلام ایزدی گفت: در عرصه قرآنی نیز مسابقات قرآنی از سطح شهرستانی و استانی برگزار شده و از سال گذشته قرار است مسابقات بینالمللی قرآن نیز در خراسان رضوی اجرا شود تا ترویج فرهنگ قرآنی و توسعه فعالیتهای دینی به شکل گسترده ادامه یابد.
وی افزود: این ستاد با بیش از ۱۰۷ مؤسسه خیریه تعامل دارد و در حوزههای نهاد خانواده، بهداشت و درمان و ایجاد اشتغال فعالیت میکند.
او ادامه داد: با همکاری صندوق قرضالحسنه وقف ماندگار بیش از ۲۰۰ نفر با وام قرضالحسنه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان مشغول به کار شدند و حدود ۹ میلیارد تومان دیگر نیز در حوزههای درمانی، تحصیلی و ازدواج پرداخت شد.
حجت الاسلام ایزدی به فعالیتهای عمرانی و سرمایهگذاری اوقاف اشاره کرد و گفت: اجرای طرح های کشاورزی، تولید دام سبک و سنگین، محصولات لبنی، پرورش ماهی و تولید برق خورشیدی به میزان ۳۵۰۰ کیلووات ساعت در ۶۰ ایستگاه، بخشی از اقدامات نهاد اوقاف در استان است.
وی همچنین به بهروزرسانی اسناد وقفی، صدور سند مالکیت، احقاق حقوق موقوفات از محاکم قضایی و صدور شناسه ملی برای اماکن مذهبی اشاره و افزود: این اقدامات زمینه خدمترسانی هرچه بیشتر به جامعه را فراهم میآورد و توسعه فرهنگ وقف را تقویت میکند.