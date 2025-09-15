پخش زنده
نماینده مردم آذربایجانغربی در مجلس خبرگان رهبری گفت : پیام اسلام وحدت و صلح و در حال ریشهدار شدن در دنیاست؛ اما دشمنان این موضوع را برنمی تابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده مردم آذربایجانغربی در مجلس خبرگان رهبری، درهمایش وحدت علمای شیعه و سنی شمال استان در ماکو با اشاره به جایگاه پیام اسلام در جهان گفت: دشمنان احساس میکنند که پیام اسلام، پیام وحدت و صلح است و در حال ریشهدار شدن در دنیاست؛ موضوعی که آنان آن را برنمیتابند.
حجت السلام و المسلمین دکتر سید محمد دیرباز، فزود: مشاهده پایبندی مردم غزه به اسلام، با وجود ظلم و ستم فراوان، نشاندهنده روحیه مقاومت و عزتطلبی اسلام است. پیام اسلام این است که حقارت و ظلم را نپذیریم و این پیام امروز در پنج قاره جهان منتشر میشود، به همین دلیل دشمنان تمام تلاش خود را میکنند تا با تحریف و تخریب، چهرهای ناموجه از اسلام ارائه دهند؛ در حالیکه پیامبر اکرم (ص) پیامبر رحمتللعالمین است و آموزههای او صلح، صفا، صمیمیت و تکریم مقام انسان را در بر دارد.
نماینده مردم آذربایجانغربی در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: لازم است شخصیت والای پیامبر اکرم (ص) بیش از پیش در سطح جهان معرفی و تبیین شود. همچنین باید به فضای مجازی اهمیت ویژه داد، چراکه امروز شبهات و هجمههای زیادی در این فضا وجود دارد و علما وظیفه دارند با روشنگری، پاسخگوی آن باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دفاع از ارزشهای دینی و منویات مقام معظم رهبری در فضای مجازی یک وظیفه فرهنگی و دینی است که نباید از آن غفلت کرد.