مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: امسال ۱۵ موقوفه به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در استان قم ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام عباس اسکندری در همایش یاوران وقف به مناسبت هفته وقف گفت: ۱۰ واقف از ابتدای امسال تا کنون ۵ باب منزل مسکونی، ۷ واحد آپارتمان و سه قطعه زمین را برای احداث حسینیه و محل سکونت نیازمندان اهدا کردند.

وی از افزایش موقوفات استان از ۲۵۰۰ به ۳ هزار و ۱۶ هزار رقبه یا همان اموال غیر منقول به ۲۰ هزار رقبه در مدت ۳ سال خبر داد و از واقفین خواست؛ برای نظارت و ادامه دار بودن موقفات خود، موارد اوقافی خود را ثبت کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مصرف موقفات را در حوزه‌های درمان، مسکن، معیشت، آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و مهر تحصیلی بیان کرد.

در پایان این همایش از خیرین، متولیان موقوفات و خادمان امامزادگان با اهدای لوح تقدیرشد.