\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0\u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0634\u06cc\u0647 \u0646\u0634\u0633\u062a \u0641\u0648\u0642\u200c\u0627\u0644\u0639\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0648\u062d\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0628\u0646\u200c\u0633\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0648\u0644\u06cc\u0639\u0647\u062f \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0645\u06cc\u0631 \u0642\u0637\u0631 \u0648 \u0646\u062e\u0633\u062a\u200c\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0646\u06cc\u0632 \u0645\u0644\u0627\u0642\u0627\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a.