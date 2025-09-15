برگزاری دوره یک روزه توانمندسازی طرح توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی
دوره یک روزه توانمند سازی طرح توانمند سازی معلمان دوره ابتدایی با شرکت ۲۵۰ نفر از فرهنگیان شهرستان چرام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون آموزشی آموزش و پرورش چرام گفت: در راستای برنامه تحول آموزشی و تربیتی طرح توانمند سازی معلمان در دستور کار است و تا قبل از آغاز سال تحصیلی در سه مقطع انجام می شود.
انصار علیبازی افزود: هدف از تشکیل این دوره آموزشی ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی در مدارس است و به شرکت کنندگان دوره گواهی ضمن خدمت اعطاء می شود.