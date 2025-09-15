به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون آموزشی آموزش و پرورش چرام گفت: در راستای برنامه تحول آموزشی و تربیتی طرح توانمند سازی معلمان در دستور کار است و تا قبل از آغاز سال تحصیلی در سه مقطع انجام می شود.

انصار علیبازی افزود: هدف از تشکیل این دوره آموزشی ارتقاء و بهبود کیفیت آموزشی در مدارس است و به شرکت کنندگان دوره گواهی ضمن خدمت اعطاء می شود.