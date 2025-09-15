به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سردار علی اکبر جاویدان افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح مقابله باقاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در محور فرعی بستک به لمزان این گوسفندان را از دو دستگاه خودرو وانت نیسان کشف کردند.

وی گفت: در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

سردار جاودان گفت: ارزش ریالی احشام کشف شده ۱۰۰ میلیارد ریال است.

