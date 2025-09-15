رییس اداره اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: بیش از هزار درخواست کارشناسی برای اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های دولتی این استان در سامانه ملی سادا نوین ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید کاظم میرفخرالدین با اشاره به ثبت این درخواست‌ها طی یکسال گذشته افزود: بخش زیادی از این درخواست‌ها بررسی و پاسخ داده شده؛ اما برخی به دلیل ناتمام ماندن فرآیند کار هنوز در سامانه در انتظار تکمیل فرایند‌ها است.

وی افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران، همه دستگاه‌های دولتی موظفند برای فروش یا اجاره اموال خود از جمله خودرو، ساختمان، تجهیزات اداری و سایر دارایی‌های دولت از طریق شبکه دولت وارد سامانه سادا نوین به نشانی https://sadanew.mefa.ir شوند و درخواست کارشناسی خود را ثبت کنند.

فخرالدین هدف از راه‌اندازی این سامانه را افزایش شفافیت، تسهیل امور و ایجاد هماهنگی در فرآیند کارشناسی اموال دولتی اعلام کرد و اظهار داشت: اگر مراحل ثبت به درستی انجام شود، پاسخ کارشناسی در دو روز کاری انجام می‌شود. همچنین انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی دادگستری به صورت شفاف از طریق همین سامانه انجام می‌گیرد.

رئیس اداره اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد تاکید کرد: استفاده صحیح از سامانه سادا نوین می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان، جلوگیری از دوباره کاری و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی شود.