پخش زنده
امروز: -
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: خرید خدمت سربازی شایعه است و مشمولان غایب و غیرغایب، باید وضعیت خدمت خود را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ مهدی آدینه پور گفت:اخبار اخیر درباره بازگشت امکان خرید خدمت سربازی صحت ندارد و مشمولان غایب باید صرفاً به اطلاعیههای رسمی ستاد کل نیروهای مسلح توجه کنند.
وی گفت: در روزهای اخیر، شایعاتی درباره باز شدن دوباره امکان خرید خدمت سربازی در فضای مجازی منتشر شد که موجب سردرگمی بسیاری از مشمولان غایب شد.
این مقام انتظامی اضافه کرد: با این حال، بر اساس مصوبات موجود، قانون بودجه ۱۴۰۴ هیچ بندی درباره خرید خدمت پیشبینی نکرده و تمامی اخبار منتشرشده فاقد مبنای رسمی است.