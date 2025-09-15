معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی گفت: خرید خدمت سربازی شایعه است و مشمولان غایب و غیرغایب، باید وضعیت خدمت خود را تعیین تکلیف کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سرهنگ مهدی آدینه پور گفت:اخبار اخیر درباره بازگشت امکان خرید خدمت سربازی صحت ندارد و مشمولان غایب باید صرفاً به اطلاعیه‌های رسمی ستاد کل نیرو‌های مسلح توجه کنند.

وی گفت: در روز‌های اخیر، شایعاتی درباره باز شدن دوباره امکان خرید خدمت سربازی در فضای مجازی منتشر شد که موجب سردرگمی بسیاری از مشمولان غایب شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با این حال، بر اساس مصوبات موجود، قانون بودجه ۱۴۰۴ هیچ بندی درباره خرید خدمت پیش‌بینی نکرده و تمامی اخبار منتشرشده فاقد مبنای رسمی است.