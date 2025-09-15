سرپرست معاونت امور پستی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۱ هزار و ۱۰۰ باتری پشتیبان در مراکز و سایت‌های ارتباطی تهران نصب شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید خوانساری سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری از نصب ۱۱ هزار و ۱۰۰ باتری پشتیبان در مراکز و سایت‌های ارتباطی شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا هفته سوم شهریور ماه جاری خبر داد.

خوانساری با اشاره به تاثیر منفی قطعی‌های مکرر و طولانی مدت برق بر کیفیت خدمات ارتباطی کشور گفت: به منظور پیش بینی تمهیدات لازم برای کاهش تاثیر منفی قطعی ها، اصلاح وضعیت تاب آوری باتری‌های پشتیبان مراکز و سایت‌های ارتباطی در تعامل با اپراتور‌های ارتباطات سیار، از سال گذشته در اولویت برنامه‌های رگولاتوری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در گام اول تمامی سایت‌هایی که باتری آنها کمتر از یک ساعت تاب آوری داشت، شناسایی و در گام بعدی با برنامه ریزی در قالب تعویض و یا نصب باتری برای اصلاح این سایت‌ها اقدام شده است.

خوانساری درباره تعداد سایت‌های با تاب آوری کمتر از یک ساعت گفت: تعداد کل این سایت‌ها در سطح شهر تهران ۲ هزار و ۴۰۵ سایت است که در اپراتور همراه اول هزار و ۵۰۰ سایت، در اپراتور ایرانسل ۷۲۶ سایت و در اپراتور رایتل ۱۷۹ سایت بوده که به ترتیب ۸۱۴، ۶۲۹ و ۱۳۶ سایت آنها اصلاح شده است.

سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با تاکید بر اینکه تجهیزات باتری و ذخیره ساز انرژی برای پشتیبانی از تجهیزات فنی سایت‌ها در شرایط اضطراری و قطعی‌های لحظه‌ای است، تصریح کرد: علاوه بر تعویض و نوسازی باتری‌های پشتیبان، ۱۱ هزار و ۱۰۰ باتری در سایت‌ها و مراکز مخابراتی شهر تهران نصب شده‌اند.