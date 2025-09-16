پخش زنده
هزینههای ۲۳۰ مسجد در شهرستان بردسکن از محل کمکهای خیران و درآمد موقوفات تأمین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بردسکن گفت: شهرستان بردسکن با داشتن ۲۳۰ مسجد و تعداد زیادی حسینیه و تکیه، از جمله مناطق دارای بیشترین اماکن مذهبی است که بخش عمده آنها به همت خیران و کمکهای وقفی اداره میشوند.
حجت الاسلام سعید غیرتمند یادآور شد: هفت بقعه متبرکه، ۸۰۰ موقوفه و بیش از پنج هزار رقبه در این شهرستان وجود دارد.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۵ سند ششدانگ و حدود ۸۶ سند تکبرگی برای موقوفات شهرستان اخذ شده است و افزون بر این، ۴۲ قنات و مزرعه در مالکیت موقوفات قرار دارد.
غیرتمند با بیان اینکه ۷۰ درصد موقوفات شهرستان مختص برگزاری عزاداری سیدالشهدا (ع) است، گفت: مابقی موقوفات به زمینههای فرهنگی، خدماتی، رسیدگی به زائران و امور خیریه همچون تهیه کفش اختصاص دارد.
وی به ورود اداره اوقاف بردسکن به حوزه انرژی خورشیدی هم اشاره کرد و افزود: سهم موقوفات در دو پلاک آبنو و حسنآباد برای سخت نیروگاههای خورشیدی پرداخت شده است.
این مسئول ادامه داد: کمک به حوزه علمیه، عمران بقاع متبرکه، ساخت زائرسرا، تسطیح امامزادهها و ایجاد زیرساختهای خدماتی از جمله اقدامات امسال است.