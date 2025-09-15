به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در این پیام گفت: درگذشت مرحومه «پروانه عباسعلی خمه» مادر شهیدان والامقام «علی و ولی‌الله عباسی» موجب تأثر و تألم اینجانب شد. ایشان با تربیت فرزندانی فداکار، نام و خاطره‌ای جاویدان در راه پرافتخار دفاع از میهن اسلامی ثبت کردند.

وی با اشاره به اینکه یاد این شهیدان گرانقدر و خانواده بزرگوارشان همواره در دل‌های ما زنده خواهد ماند، ادامه داد: اینجانب این ضایعه غم‌انگیز را به خانواده محترم ایشان و عموم مردم مقاوم و شهیدپرور خوزستان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش الهی و علو درجات، و برای بازماندگان صبر جزیل و اجر عظیم مسئلت دارم.