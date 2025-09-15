پخش زنده
علاقهمندان تا ۳۰ شهریور فرصت دارند برای شرکت در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با هدف تشویق، انگیزه بخشی و تقدیر از فعالان و کنش گران حوزه جمعیت ۲٤ آبان ١٤٠٤برگزار خواهد شد.
فعالان جمعیتی میتوانند تا پایان شهریور با مراجعه به نشانی https://jayeze.setadjamiat.ir در یکی از بخشهای هفت گانه این جایزه ثبت نام کنند.
جایزه ملی جوانی جمعیت به منتخبانی از میان دستگاههای دولتی، نخبگان، موسسات خصوصی، گروههای مردمی و خانواده برتر، جوایزی اهدا خواهد شد.
این جایزه در ٧ بخش خانواده، رسانه، مدیران، دستگاههاى اجرایى، سازمانهاى مردم نهاد، نخبگان و شرکتها و مؤسسات خصوصی برگزار مى شود.
امسال علاوه بر هفت بخش اصلی، چهار بخش جانبی فیلمهای کوتاه، عکس، بورس ایده و گروههای محلی نیز وجود دارد. مهلت ارسال آثار: تا ۳٠ شهریور ١٤٠٤ خواهد بود.