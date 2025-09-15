نخست‌وزیر پاکستان با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و تجاوزات آن در منطقه، خواستار اقدام مشترک کشور‌های عربی-اسلامی برای تشکیل یک نیروی ویژه برای مقابله با اسرائیل و لغو عضویت این رژیم متجاوز از سازمان ملل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخست‌وزیر پاکستان طی سخنرانی در اجلاس اضطراری سران کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب به میزبانی دولت قطر در دوحه گفت: تجاوزگری وحشیانه اسرائیل به قطر، زیر پا گذاشتن صریح تمامی هنجار‌های بین‌المللی و قوانین بشردوستانه است.

محمد شهباز شریف افزود: پاکستان این عمل شنیع را به شدت محکوم می‌کند و آن را به مثابه نابودی همه تلاش‌های دیپلماتیک و ابتکارات صلح در خاورمیانه می‌داند.

نخست‌وزیر پاکستان اظهار داشت: تجاوزگری اسرائیل ادامه راه این رژیم برای توسعه طلبی و گسترش جنگ همزمان با ادامه جنایات علیه غزه بود و ما باید با یکصدایی و وحدت جلوی آن را بگیریم.

محمد شهباز شریف تاکید کرد: پاکستان از دوستان و برادران خود در کشور‌های عربی و اسلامی مطالبه می‌کند که گام مشترکی را برای تشکیل یک نیروی ویژه در راستای مقابله با طرح‌های توسعه طلبانه اسرائیل برداند.

نخست وزیر پاکستان همچنین گفت: عضویت اسرائیل از سازمان ملل باید لغو شده و شورای امنیت فورا از اسرائیل آتش‌بس بی قید و شرط و توقف نسل کشی فلسطینیان را مطالبه کند. باید کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ وقفه‌ای به غزه ارسال و امنیت نیرو‌های امدادی، کادر درمان و سایر نهاد‌های بین المللی فعال در غزه نیز تضمین شود.

محمد شهباز شریف تاکید کرد: پاکستان از تشکیل کشور مستقل فلسطین مطابق با مرز‌های قبل از ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف حمایت می‌کند و همزمان باید اسرائیل را به دلیل جنایاتش پاسخگو کرد.

نخست وزیر پاکستان در پایان گفت: نشست سران عربی-اسلامی در دوحه یک رویداد تاریخی محسوب می‌شود و باید بگذاریم در تاریخ ثبت شود که ما در اینجا به جای سکوت و بی عملی، وحدت، همسویی و انسجام را انتخاب کردیم.