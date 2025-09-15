به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان ؛ دومین جشنواره لیگ دانش آموزی «جت» (جهاد تبیین) امروز با معرفی برگزیدگان در رشت به کار خود پایان داد.

دبیر اجرایی این جشنواره گفت: ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از دانش آموزان گیلان در قالب کنشگر با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه، نماهنگ‌ها و آثارشان را به جشنواره ارسال کردند که ۲۵۰ نفر نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

محمدرضا یاوری افزود: بعد از مرحله داوری ۲۵ نفر به عنوان نفرات برتر این جشنواره در گیلان انتخاب شدند که به مرحله کشوری این جشنواره راه پیدا می‌کنند.

جشنواره ملی لیگ دانش آموزی «جت» قرار است مهرماه امسال در تهران برگزار شد.