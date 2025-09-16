پخش زنده
تیم های سپاهان ایران و الحسین اردن امشب در شهر امام کشور اردن به مصاف هم می روند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، تیمهای فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن امشب از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بینالمللی شهر امان پایتخت اردن رو در روی هم قرار میگیرند.
بر این اساس قضاوت این دیدار که روز سهشنبه ۲۵ شهریور ماه ساعت ۲۱:۴۵ در امان اردن برگزار میشود بر عهده محمدصالح یوسف از امارات خواهد بود.
همچنین علی رشید و یاسر سبیل از امارات و احمد کاظم از عراق نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.