تیم های سپاهان ایران و الحسین اردن امشب در شهر امام کشور اردن به مصاف هم می روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الحسین اردن امشب از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بین‌المللی شهر امان پایتخت اردن رو در روی هم قرار می‌گیرند.

بر این اساس قضاوت این دیدار که روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه ساعت ۲۱:۴۵ در امان اردن برگزار می‌شود بر عهده محمدصالح یوسف از امارات خواهد بود.

همچنین علی رشید و یاسر سبیل از امارات و احمد کاظم از عراق نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.