کلنگ ساخت حسینیه خیری شهید قاسم جعفریان در آرامستان بهشت رحمت شهرکرد به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری شهرکرد گفت: ساخت حسینیه خیری شهید روحانی قاسم جعفریان در آرامستان بهشت رحمت آغاز شد.
اکبر شاهوردی افزود: این حسینیه به متراژ حدود ۵۶۰ مترمربع با مشارکت حاجیه خانم شوکت حیدری مادر شهید جعفریان و شهرداری شهرکرد ساخته میشود.
وی گفت: این مادر شهید برای ساخت این حسینیه ۷ میلیارد تومان هزینه خواهد کرد.
وی پیش بینی کرد: حسینیه آرامستان بهشت رحمت تا اوایل سال آینده به بهرهبرداری برسد.