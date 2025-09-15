پژوهشگر قزوینی در جریان رویداد ملی “ایرانِ جان” در اصفهان، به ریشه‌های مشترک فرهنگی و تاریخی میان قزوین و اصفهان اشاره کرد و گفت: انتقال پایتخت صفویه از قزوین به اصفهان، موجب انتقال بخش قابل توجهی از فرهنگ، آیین‌ها و حتی الگو‌های معماری به این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سلیمانی با اشاره به انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در سال ۱۶۰۶ میلادی توسط شاه عباس اول، توضیح داد که این انتقال صرفاً جمعیتی و لشکری نبود، بلکه فرهنگ، آیین‌ها و آداب قزوینی نیز به اصفهان منتقل شد.

وی افزود: بسیاری از خاندان‌های قزوینی، به ویژه عناصر دیوانی و لشکری، همراه با پایتخت به اصفهان کوچ کردند.

این پژوهشگر همچنین به تأثیر معماری قزوین بر اصفهان اشاره کرد و گفت: الگوبرداری از کاخ‌ها، عمارت‌ها و باغاتی که در دوره صفویه در قزوین ساخته شده بود، در احداث بنا‌های مشابه در اصفهان نیز مشهود است.

وی با ذکر نمونه‌هایی از خاندان‌های اصفهانی که در طول چهار قرن گذشته به قزوین مهاجرت کرده‌اند و همچنان نام خانوادگی‌شان (مانند اصفهانی، رضوی، خوانساری، نائینی) نشان‌دهنده ریشه اصفهانی آنهاست، بر پیوند‌های فرهنگی میان این دو شهر تأکید کرد.

سلیمانی همچنین به نقش شیخ بهایی، دانشمند برجسته دوره صفویه، اشاره کرد که پس از سه دهه رشد و فعالیت علمی در مدارس قزوین، الگوی تقسیم آب هفتصد ساله باغستان قزوین را در تقسیم آب زاینده‌رود در اصفهان پیاده‌سازی کرد.