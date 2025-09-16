پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه سقوط از ارتفاع در روستای حیدرآباد منطقه شاه منصوری خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر سقوط فردی از درخت در روستای حیدرآباد منطقه شاه منصوری دریافت شد.
وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای صمصامی به محل اعزام شد.
نیروهای امدادی اقدامات لازم پیشبیمارستانی را برای وی انجام دادند و سپس مصدوم را به بیمارستان امام سجاد (ع) شهر چلگرد منتقل کردند.