مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به مصدوم حادثه سقوط از ارتفاع در روستای حیدرآباد منطقه شاه منصوری خبرداد.

امدادرسانی به مصدوم حادثه سقوط از ارتفاع در روستای حیدرآباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر سقوط فردی از درخت در روستای حیدرآباد منطقه شاه منصوری دریافت شد.

وی افزود:بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای صمصامی به محل اعزام شد.

نیرو‌های امدادی اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای وی انجام دادند و سپس مصدوم را به بیمارستان امام سجاد (ع) شهر چلگرد منتقل کردند.