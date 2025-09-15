امیرحسین فیروزپور جویباری در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان با شکست نماینده قزاقستان در دیدار رده‌بندی، به مدال برنز وزن ۹۲ کیلوگرم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امیرحسین فیروزپور جویباری در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به مدال برنز وزن ۹۲ کیلوگرم دست یافت.

فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم احمد باتایف از بلغارستان را با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با پیروزی ۷ بر ۲ مقابل باتیربک تساکولوف از اسلواکی راهی نیمه‌نهایی شد.

ملی‌پوش مازندرانی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۶ مغلوب امان‌الله گاجی‌ماگومدوف از روسیه شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. وی در این مبارزه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی کامیل کوروگلیف از قزاقستان را شکست داد و بر سکوی سوم جهان ایستاد.

این رقابت‌ها در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.