به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان عصر دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در حاشیه نشست اضطراری سران کشور‌های اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار آقای «امامعلی رحمان» رئیس جمهور تاجیکستان، ضمن ابراز خرسندی از دیدار با وی اظهار داشت: وقتی فاصله بین ملاقات‌های ما کوتاه می‌شود، دیدار‌ها از جنبه دیپلماتیک رسمی خارج شده و صمیمیت و دوستی بر آنها حاکم می‌شود که این مسئله به تسهیل و تسریع پیشبرد همکاری‌های فیمابین کمک می‌کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه روابط ایران و تاجیکستان با تکیه بر اشتراکات زبانی، تاریخی، فرهنگی و تمدنی به شکل رضایت‌بخشی در حال ارتقا است، افزود: دو کشور ظرفیت‌های خوبی برای همکاری با یکدیگر دارند که فعال کردن آنها باعث تامین منافع دو ملت خواهد شد.

آقای پزشکیان همچنین در ادامه با اشاره به دلیل گرد هم آمدن سران کشور‌های اسلامی و عربی در دوحه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی به پشتوانه آمریکا و کشور‌های اروپایی هیچ حد و مرزی برای جنایات خود قائل نیست و فقط اتحاد و انسجام کشور‌های اسلامی است که می‌تواند باعث توقف ماشین کشتار و جنایت این رژیم وحشی شود.

رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از فراهم شدن فرصت دیدار با رئیس جمهور کشور هم‌زبان گفت: ایران و تاجیکستان فرصت‌ها و ظرفیت‌های متنوع و متعددی برای همکاری با یکدیگر دارند و بنده شخصا پیگیر بالفعل شدن این ظرفیت‌ها و گسترش همکاری‌های فیمابین هستم.

امامعلی رحمان همچنین با تایید سخنان دکتر پزشکیان درباره ضرورت اتحاد کشور‌های اسلامی برای جلوگیری از تکرار و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی، از توافق حاصل شده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز خرسندی کرد.