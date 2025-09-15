مدیر طرح‌های عمرانی و زیربنایی شرکت عمران آب و خدمات کیش، گفت: بیش از ۳۰ هزار متر مربع از مدارس کیش رنگ آمیزی و بهسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مختار زاده در گفتگوی برنامه تلویزیونی بازتاب، گفت: از ابتدای شهریور با توجه به اعلام نیاز اداره آموزش و پرورش کیش عملیات آماده سازی مدارس در کیش برای شروع سال تحصیلی در دستور کار قرار گرفت.

او افزود: ارتقای کیفیت، بهبود محیط تحصیل و ایجاد محیط امن و نشاط آور برای دانش آموزان از اهداف اصلی عملیات بهسازی مدارس بود تا با فراهم کردن شرایط مطلوب یادگیری و حضور در مدرسه برای دانش آموزان لذت بخش باشد.

مختارزاده خاطرنشان کرد: رنگ آمیزی کلاس ها، سالن ها و بهسازی نماهای مدارس، تعمیر و نوسازی سرویس های بهداشتی با هدف ارتقای بهداشت و سلامت دانش آموزان انجام شد.

او افزود: توجه ویژه‌ به فضای ورزشی مدارس با نوسازی چمن‌های مصنوعی و ایجاد محیط‌های ورزشی سالم و استاندارد در دستور کار شرکت عمران آب و خدمات کیش قرار گرفت.

مدیر طرح‌های عمرانی و زیربنایی شرکت عمران آب و خدمات کیش، گفت: نصب چمن مصنوعی در سه مدرسه امام خامنه ای، مولوی و مهر در جریان است و عملیات نصب چمن در مدرسه امام خمینی به اتمام رسیده تا دانش آموزان علاوه بر درس خواندن بتوانند در فضای جذاب و ایمن فعالیت های ورزشی و تفریحی را انجام دهند.

مختارزاده تصریح کرد: عملیات زیرسازی چمن مصنوعی مدرسه امام خامنه ای انجام شد و با تراکم بهتر نصب شده و آماده بهره‌برداری هستند.

او افزود: عملیات بهسازی در حدود ۱۷ مدرسه از مدارس دولتی در حال اجراست، در منطقه میرمهنا، منطقه صدف، پایگاه پدافند هوایی نیز در این طرح بهسازی شدند.

مختارزاده خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت رعایت بهداشت دانش آموزان، سرویس های بهداشتی هفت مدرسه بهسازی و نوسازی کامل انجام شد.