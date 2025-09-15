ب

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد عسگری گفت: درخط اسیدشویی این شرکت در کمتر از دو ماه تولید محصول از هزارو ۴۱ تن به هزارو ۷۰ تن در روز رسید.

عسگری افزود: با این دستاورد، روند صعودی رشد تولید و افزایش بهره‌وری در شرکت نورد زرین شهرکرد بار دیگر به اثبات رسید.

به گفته وی: شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد زیر مجموعه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، تولید کننده ورق‌های فول هارد و اسیدشویی، یکی از مجموعه‌های تأثیرگذارصنعت فولاد کشور است.