مدیر عامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد از ثبت رکورد تولید محصول در خط اسیدشویی شرکت نورد زرین شهرکرد خبر داد.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مهرداد عسگری گفت: درخط اسیدشویی این شرکت در کمتر از دو ماه تولید محصول از هزارو ۴۱ تن به هزارو ۷۰ تن در روز رسید.
عسگری افزود: با این دستاورد، روند صعودی رشد تولید و افزایش بهرهوری در شرکت نورد زرین شهرکرد بار دیگر به اثبات رسید.
به گفته وی: شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد زیر مجموعه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، تولید کننده ورقهای فول هارد و اسیدشویی، یکی از مجموعههای تأثیرگذارصنعت فولاد کشور است.