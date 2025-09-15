پخش زنده
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری از بهرهبرداری حدود ۱۰ مگاوات از نیروگاههای خورشیدی در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مجید فرهزاد در نشست پایش و بررسی روند احداث و پیشرفت ۹ نیروگاه خورشیدی ویژه پیک ۱۴۰۴ با ظرفیت ۵۶ مگاوات،گفت: تعداد موافقتنامههای امضا شده تاکنون به ۸۷۰ مگاوات در سطح استان رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بازه زمانی بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی پیک ۱۴۰۴ حدود سه ماه است و سرمایهگذاران باید با جدیت روند احداث را دنبال کنند.
ملک محمد قربانپور بر روند تسهیل و تسریع طرحها و حمایت از سرمایهگذاران خبر داد.