به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مجید فرهزاد در نشست پایش و بررسی روند احداث و پیشرفت ۹ نیروگاه خورشیدی ویژه پیک ۱۴۰۴ با ظرفیت ۵۶ مگاوات،گفت: تعداد موافقت‌نامه‌های امضا شده تاکنون به ۸۷۰ مگاوات در سطح استان رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بازه زمانی بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی پیک ۱۴۰۴ حدود سه ماه است و سرمایه‌گذاران باید با جدیت روند احداث را دنبال کنند.

ملک محمد قربانپور بر روند تسهیل و تسریع طرح‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران خبر داد.