مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تبریز هرگونه افزایش رسمی نرخ‌ کرایه را رد کرد و گفت:کرایه‌ها تنها یکبار در آغاز سال و پس از طی مراحل قانونی تعیین می‌شوند و افزایش کرایه در آغاز سال تحصیلی تخلفی آشکار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،عبدالرحیم قاصدی گفت:کرایه‌های مصوب از طریق سایت سازمان تاکسیرانی تبریز ، تابلو‌های نصب‌شده در ایستگاه‌ها و دفترچه‌های توزیع‌شده به رانندگان اطلاع‌رسانی شده است. هر راننده‌ای که خلاف این نرخ‌ها عمل کند، طبق آیین‌نامه با او برخورد شده و پرونده‌اش به تعزیرات ارجاع می‌شود.

وی با اشاره به تنها استثنای قانونی گفت:طبق قانون از ساعت ۲۲:۳۰ تا ۶:۳۰ صبح کرایه‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، اما در حالت کلی هیچ افزایش دیگری وجود ندارد. گشت‌های نظارتی ما به طور مستمر در سطح شهر فعالند. در صورت مشاهده تخلف شهروندان هم می‌توانند با شماره ۳۴۷۶۰۲۹۲ تماس بگیرند یا از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری شکایت خود را ثبت کنند. همچنین امکان مراجعه حضوری به سازمان نیز وجود دارد.