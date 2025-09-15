پخش زنده
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست مرز نمیشناسد و وظیفهای همگانی است، بر ضرورت مشارکت همه کشورها در مقابله با تهدیدات زیستمحیطی و صیانت از لایه اوزون تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سمیه رفیعی، با تأکید بر ضرورت همکاریهای جهانی برای حفاظت از زمین و لایه اوزون، اعلام کرد که حفظ محیط زیست مسئولیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی است و نیازمند اقدام مشترک همه کشورهاست.
وی با اشاره به نقش فعال ایران در کنوانسیونهای بینالمللی محیط زیستی، گفت: علم نشان داده است که برخی گازها و رفتارهای انسانی میتوانند تنها زیستگاه بشر را تهدید کنند و پذیرش بدون تعصب یافتههای علمی، کلید موفقیت در حفظ کره زمین است.
خانم افزود: زمین متعلق به هیچ ملت یا گروه خاصی نیست و حق زندگی سالم برای همه انسانهاست. متأسفانه سیاستهای زیادهخواهانه برخی نظامهای سرمایهداری، منابع طبیعی را تخریب کرده و تعادل زمین را بر هم زده است. بهرهبرداری بیرویه از منابع، حق نسلهای آینده را به خطر میاندازد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که ایران با تکیه بر آموزههای فرهنگی و اعتقادی، به حفظ محیط زیست پایبند است و در مجلس شورای اسلامی با تصویب کنوانسیونها و پروتکلهای مرتبط، نقش مؤثری در این زمینه ایفا میکند.
وی در پایان گفت:کره زمین تنها زیستگاه بشر است و حفاظت از آن وظیفهای مشترک و حیاتی برای همه ماست.