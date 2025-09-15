یک تغییر در فهرست نهایی بازیکنان در آستانه اعزام تیم ملی فوتسال ایران به مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا، رخ داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان درپی مصدومیت مسلم اولادقباد، مهدی مهدی‌خانی بازیکن تیم مس سونگون ورزقان را به اردو فراخواند.

این بازیکن که در فصل جاری عملکرد درخشانی داشته، پیش‌تر در لیست ۲۵ نفره معرفی شده به کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز حضور داشت و حالا به عنوان آخرین مسافر به کاروان تیم ملی اضافه شد.

بازیکنان تیم ملی از امشب به اردو اضافه شدند و صبح فردا با یک جلسه ریکاوری و تمرین سبک با وزنه، خود را برای تمرین عصر آماده خواهند کرد.

تیم ملی فوتسال ایران چهارشنبه تهران را به مقصد مالزی ترک خواهد کرد تا در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم‌های بنگلادش، امارات و مالزی برود.