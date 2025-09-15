دور یازدهم و پایانی مسابقات معتبر شطرنج گرند سوئیس امروز برگزار شد و ۲ نفر نخست جدول رقابت‌ها سهمیه حضور در مسابقات کاندیدا‌های شطرنج را کسب کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های معتبر شطرنج گرند سوئیس با حضور ۱۰۰ شطرنج باز برتر جهان (به همراه چند سهمیه و شطرنج باز منتخب) ۱۳ تا ۲۴ شهریور در سمرقند ازبکستان برگزار شد. سه نماینده از شطرنج کشورمان نیز در این رویداد بزرگ حضور داشتند.

پرهام مقصودلو مرد شماره یک شطرنج کشورمان که تا حدود نیمه مسابقات با عملکرد درخشان و خیره کننده خود صدر جدول را از آن خود کرده بود در میانه راه از صدر جدول دور شد و امروز در جریان دور یازدهم و آخرین دور رقابت‌ها مقابل آدیتیا میتال هندی به نتیجه تساوی رسید.

سید محمد امین طباطبایی دیگر نماینده کشورمان مقابل ریچارد راپورت مجارستانی شکست خورد ولی بردیا دانشور موفق شد در عملکردی ارزشمند، خیمه سانتوس لاتاسا اسپانیایی را مغلوب خود کند.

در پایان یازده دور رقابت، آنیش گیری هلندی قهرمان شد و ماتیاس بلوبام آلمانی در جایگاه نایب قهرمانی قرار گرفت تا هر دو سهمیه حضور در رقابت‌های کاندیدا‌های شطرنج را کسب کنند.

رقابت‌های گرند سوئیس در ۱۱ دور و در دو جدول آزاد و بانوان برگزار شد، مجموع جوایز این رقابت‌ها ۶۵۰ هزار دلار بود.