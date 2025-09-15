پخش زنده
سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه ازاد کیش از باز شدن گره مشکلات ۱۷ طرح بزرگ در کیش پس از سالها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی مسلم خانی، در بیست وسومین نشست شورای معاونین و مدیران منطقه آزاد کیش، گفت: این مشکلات بیش از یک و حتی در برخی از طرحها دو دهه باعث زمینگیر شدن سرمایه گذاران و خریداران شده بود و حل این مشکلات اقدام بسیار پیچیده و سختی بود.
او افزود: حل این مشکلات، اقدام بسیار پیچیده و سختی بود که با هزاران ساعت کار قانونی و پیگیری جمع زیادی از کارشناسان و مدیران بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد ونهادهای مرتبط به ثمر نشست.
محمد کبیری در این نشست، گفت: ۲۰ آبان روز مهمی برای کیش است و همه حوزهها باید برنامههای جذاب و فاخری برای گرامیداشت این روز اجرا کنند.
او افزود: نگاه به روز کیش، باید در همه ابعاد باشد و با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و گردشگری باید در حوزه اقتصادی هم رویدادهایی برای این روز برنامه ریزی شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به لزوم تشکیل ستاد بودجه اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه کیش تنها نقطهای در کشور است که بودجهای از درآمدهای عمومی کشور کسب نمیکند موضوع تامین بودجه و ایجاد درآمدهای پایدار از اقدامات ضروری برای توسعه کیش است.