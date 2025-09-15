به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی مسلم خانی، در بیست وسومین نشست شورای معاونین و مدیران منطقه آزاد کیش، گفت: این مشکلات بیش از یک و حتی در برخی از طرح‌ها دو دهه باعث زمینگیر شدن سرمایه گذاران و خریداران شده بود و حل این مشکلات اقدام بسیار پیچیده و سختی بود.

او افزود: حل این مشکلات، اقدام بسیار پیچیده و سختی بود که با هزاران ساعت کار قانونی و پیگیری جمع زیادی از کارشناسان و مدیران بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد ونهادهای مرتبط به ثمر نشست.

محمد کبیری در این نشست، گفت: ۲۰ آبان روز مهمی برای کیش است و همه حوزه‌ها باید برنامه‌های جذاب و فاخری برای گرامیداشت این روز اجرا کنند.

او افزود: نگاه به روز کیش، باید در همه ابعاد باشد و با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و گردشگری باید در حوزه اقتصادی هم رویداد‌هایی برای این روز برنامه ریزی شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به لزوم تشکیل ستاد بودجه اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه کیش تنها نقطه‌ای در کشور است که بودجه‌ای از درآمد‌های عمومی کشور کسب نمی‌کند موضوع تامین بودجه و ایجاد درآمد‌های پایدار از اقدامات ضروری برای توسعه کیش است.