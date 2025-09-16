به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده در مراسم گرامیداشت شهید آیت الله مدنی در آذرشهر گفت:شهید آیت الله مدنی الگوی بارز اخلاص، تقوا و ولایتمداری بود و در طول حیات پر برکتشان همواره در راه ترویج دین اسلام، پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع از ولایت فقیه فعالیت داشتند.

وی با بیان اینکه شهید آیت الله مدنی یک شخصیت دینی ، سیاسی و روحانی مبارز برخواسته از آذرشهر بود افزود:رویکرد تبیینی و مبارزات انقلابی شهید آیت الله مدنی الهام گرفته از سیره نبوی و ائمه اطهار بود و در راه ترویج اسلام و پیاده کردن اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی جان و مال خویش را فدا کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده گفت: مردمی بودن، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری یکی از خصوصیات بارز شهید آیت الله مدنی بود و کار‌های عام المنفعه زیادی در نقاط مختلف کشور از وی به یادگار مانده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت تبیین و ترویج اندیشه‌های شهید آیت الله مدنی در جامعه تاکید کرد و گفت:شهید آیت الله مدنی مبارز نستوه و ذوب در ولایت بود و در عصر حاضر همه ما رسالت و تکلیف بسیار سنگینی در ترویج و تبیین سیره و سلوک مجاهدانه آیت الله مدنی و صیانت از ارزش‌های والای ایرانی اسلامی و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم.