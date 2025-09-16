هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر گلف در دو بخش دختران و پسران رده‌سنی ۱۲ تا ۱۸ سال مهر برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر گلف در حالی برگزار می شود که طبق تفاهم‌نامه اخیر فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان، رشته گلف در دو بخش دختران و پسران ۱۲ تا ۱۸ سال این المپیاد نماینده خواهد داشت.

المپیاد استعداد‌های برتر گلف پسران ۱۸ تا ۲۱ مهر برگزار خواهد شد و متولدین ۱۳۸۶/۷/۱۸ تا ۱۳۹۲/۱/۱ مجاز به شرکت در این دوره از رقابت‌ها هستند.

المپیاد استعداد‌های برتر گلف دختران نیز ۲۲ تا ۲۵ مهر برگزار می‌شود و متولدین ۱۳۸۶/۷/۲۲ تا ۱۳۹۲/۱/۱ مجاز به حضور در این رقابت هستند.

این دوره از رقابت‌ها به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی و در مجموعه ورزشی آیلند برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری آن، کشف و پرورش استعداد‌های برتر ورزشی برای درخشش در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است.