به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست عمومی اجلاس سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: سه کشور اروپایی به تعهدات خود عمل نکردند و بدهکار ملت ایران هستند و حق ندارند از ملت ایران مطالبه کنند.

در این نشست ایران پیشنهاد تصویب قطعنامه محکومیت حمله به تاسیسات هسته‌ای را مطرح کرد.