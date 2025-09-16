پخش زنده
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست سالانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید کرد: سه کشور اروپایی به تعهدات خود عمل نکردهاند و در قبال ملت ایران بدهکارند، بنابراین حق مطالبهگری از ایران را ندارند.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست عمومی اجلاس سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: سه کشور اروپایی به تعهدات خود عمل نکردند و بدهکار ملت ایران هستند و حق ندارند از ملت ایران مطالبه کنند.
در این نشست ایران پیشنهاد تصویب قطعنامه محکومیت حمله به تاسیسات هستهای را مطرح کرد.