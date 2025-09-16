پخش زنده
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۲مصدوم حادثه تصادف خودروی پژو ۴۰۵ با پراید در محور بازفت خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر تصادف خودروی پژو ۴۰۵ با پراید در محور بازفت روستای گراب دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهدای بازفت به محل اعزام شد.
طاهری گفت: نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه صحنه، ایمنسازی محل حادثه، اقدامات لازم پیشبیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند و سپس با همکاری نیروهای اورژانس مصدومان را به بیمارستان درمان بستر شهر بازفت منتقل کردند.