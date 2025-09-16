در آخرین روز هفته وقف ۴۰۰ بسته نوشت افزار به دانش‌آموزان نیازمند کهگیلویه و بویراحمد اهداء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، معلمان و واقفان خیراندیش، گفت: اهدای این بسته‌ها ثمره نیات واقفین است و بدون استفاده از اعتبارات دولتی، صرفاً با حمایت خیران تأمین شده است.

حجت‌الاسلام نصیرالاسلامی افزود: این طرح به صورت نمادین از جوار امامزاده مختار آغاز شد و در روز‌های آینده با همکاری هیئت امنای بقاع متبرکه و کارکنان اداره‌کل اوقاف، در سراسر استان ادامه خواهد یافت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های وقف در ارتقای شاخص‌های اجتماعی استان گفت: وقف تجلی ایثار، محبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام و نوع‌دوستی در جامعه است؛ اقدامی ماندگار که نام واقف را در خاطره جمعی زنده نگاه می‌دارد و ثمرات آن در دنیا و آخرت باقی خواهد ماند.