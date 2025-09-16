طرح کاروان مهر و نشاط؛
توزیع تجهیزات ورزشی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد
معاون تربیتبدنی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از آغاز توزیع ۸ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی میان مدارس استان در قالب طرح «کاروان مهر و نشاط» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرشید کرمی با اشاره به اقدامات انجامشده در آستانه سال تحصیلی جدید و در قالب پروژه مهر اظهار داشت: پیش از آغاز رسمی مدارس، زیرساختهای ورزشی و بهداشتی در مدارس استان ساماندهی شد و معلمان ورزش و مراقبان سلامت نیز تعیین شدند.
وی با بیان اینکه در حوزه تجهیزات ورزشی خریدی بیسابقه به ارزش ۸ میلیارد تومان صورت گرفته است، افزود: این اقلام از طریق سامانه دولت به مناقصه گذاشته و پس از تعیین برنده، در انبار ادارهکل آموزش و پرورش قبض انبار شد و روز شنبه ساعت ۸ صبح به شهرستانها و مناطق سیزدهگانه استان ارسال خواهد شد.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان ادامه داد: اقلام ورزشی شامل توپ فوتبال، والیبال، بدمینتون، تور و راکت، میز تنیس و سایر لوازم ورزشی است که بهطور دقیق در سامانه LTMS ثبت و به مدارس تحویل داده خواهد شد.
کرمی تصریح کرد: امسال بیش از ۲۰ هزار توپ ورزشی میان ۲۴۰۰ مدرسه استان توزیع میشود و حتی مدارسی که تنها یک دانشآموز دارند نیز از این تجهیزات بهرهمند خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت سلامت و نشاط دانشآموزان افزود: در کنار تجهیزات ورزشی، اقلام بهداشتی و ایمنی نیز برای مدارس خریداری شده تا مراقبان سلامت بتوانند خدمات مطلوبتری ارائه دهند.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح «کاروان مهر و نشاط» با هدف توسعه عدالت آموزشی و ورزشی، گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت تربیتبدنی و بهبود وضعیت سلامت دانشآموزان استان است.