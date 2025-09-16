مدیرکل راه آهن منطقه شمالغرب کشور گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و برای خدمت رسانی بهتر، قطار لوکس و پنج ستاره فدک زنجان - مشهد و بالعکس راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ منوچهر صفری افزود: با عنایت به تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از طرف اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب و مساعدت و موافقت مسئولین ارشد راه آهن جمهوری اسلامی ایران، قطار لوکس و پنج ستاره فدک زنجان مشهد و مشهد - زنجان با امکانات و پذیرایی ویژه و انتخابی راه اندازی شد.

وی افزود: قطار مسافری فدک هر هفته یک رام در تاریخ‌های ۹، ۱۵، ۲۳، ۲۹ مهر امسال از مشهد به زنجان حرکت و در مورخه‌های ۱۰، ۱۶، ۲۴، ۳۰ مهر نیز از زنجان به مشهد مراجعت خواهد کرد.

صفری افزود: هموطنان و هم استانی‌ها می‌توانند از طریق خرید اینترنتی و یا مراجعه به آژانس‌های فروش، بلیت‌های رفت و برگشت این قطار را تهیه کنند.

مدیرکل راه آهن منطقه شمالغرب کشور گفت ادامه داد: بدیهی است با همراهی و استقبال شهروندان، تکمیل مستمر ظرفیت و ضریب اشغال مطلوب، سیر قطار یاد شده در سایر ایام هفته نیز میسر و امکانپذیر خواهد بود.