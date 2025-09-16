به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روز ۱۵ مرداد امسال مهدی گوگردی، جوان ۱۸ ساله اهل روستای وردآورد علیا تویسرکان سوار بر موتور در جاده روستایی با خودروی پژو تصادف کرد و توسط تیم‌های امدادی به بیمارستان منتقل شد.

تلاش پزشکان برای نجات جان وی ادامه داشت، اما با گذشت چند روز در حالی که پسر جوان در شرایط بحرانی قرار داشت مرگ مغزی وی تایید شد و پزشکان برای با خانواده وی خواستار اهدا عضو مهدی شدند و خانواده وی در اقدامی خداپسندانه و انساندوستانه این پیشنهاد را پذیرفتند تا فرزندشان فرشته نجات جان دیگران شود.

با رضایت خانواده اهدا عضو انجام و کلیه‌ها و کبد مهدی به بیماران نیازمند اهدا شد.