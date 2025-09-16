آیین رونمایی از کتاب خاطرات حسین‌آقا کاظمی که به ثبت وقایع اجتماعی، تاریخی و سیاسی دوران زندگی او پرداخته است با حضور پیشکسوتان فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کتاب خاطرات حسین‌آقا کاظمی آموزگار اقلیدی، با گردآوری سید مهدی خیراندیش، به عنوان سندی تاریخی به رشته تحریردرآمده است

در ان کتاب نویسنده با بهره گیری از شیوه روایی ابوالفضل بیهقی، نویسنده بزرگ سده پنجم وقایع مهمی، چون کودتای ۲۸ مرداد و جنگ جهانی را در سه فصل گردآوری و تنظیم کرده است.

فصل اول به مقدمه، شیوه نگارش و شرح زندگی نویسنده می‌پردازد؛ فصل دوم که بخش اصلی کتاب است، به خاطرات حسین آقا اختصاص دارد و فصل سوم شامل توضیحاتی درباره مناطق جغرافیایی شهرستان اقلید، رویداد‌های تاریخی در سطح ملی (مانند کودتای ۲۸ مرداد، جنگ جهانی دوم، احزاب و چهره‌های سیاسی و تاریخی) و همچنین واژگان دشوار بومی است؛ این کتاب در ۴۰۲ صفحه توسط انتشارات «عالی‌نگار» چاپ شده است.

شهرستان اقلید در ۲۶۷ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.