به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرکرد با بیان اینکه در طرح اوقات فراغت تابستان شهرستان شهرکرد، ۱۵ هزار و ۵۷۳ نفر شرکت کرده بودند، اعلام کرد: از این تعداد ۸هزار و ۴۱۵ نفر در بخش بانوان و ۷هزار و ۱۵۸ نفر در بخش آقایان به فعالیت پرداختند.

اردشیر جان نثار گفت: در مجموع کلاس‌های اوقات فراغت شهرستان شهرکرد اداره آموزش و پرورش و کلاس‌های ورزشی زیر مجموعه اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرکرد بیشترین شرکت کننده را شامل می‌شوند.