دونالد ترامپ با تکرار اتهامزنیها به کاراکاس، اعلام کرد که آمریکا بار دیگر به یک کشتی ادعاشدهٔ «قاچاق مواد مخدر» ونزوئلایی حمله کرده و سه نفر را کشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت که نیروهای نظامی ایالات متحده حملهای را علیه یک کشتی ونزوئلایی که در مسیر ایالات متحده و به ظن او حامل مواد مخدر بوده، اجرا کردند؛ این دومین حملهٔ مشابه علیه یک کشتی ونزوئلایی در هفتههای اخیر است که به شدت به تنشها در کارائیب دامن زده و محکومیت بینالمللی را برانگیخته است.
دونالد ترامپ گفت سه مرد در این حمله کشته شدند و مدعی شد که این رخداد در آبهای بینالمللی اتفاق افتاده است. با این حال، ترامپ هیچ مدرکی برای ادعای خود مبنی بر اینکه آن کشتی حامل مواد مخدر بوده، ارائه نداد.
ترامپ در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» چنین نوشت: «امروز صبح، به دستور من، نیروهای نظامی آمریکا دومین حمله فیزیکی را علیه کارتلهای قاچاق مواد مخدر که بهطور مثبت شناسایی شدهاند و فوقالعاده خشونتبار و نارکوتروریست هستند، در حوزهٔ مسئولیت فرماندهی جنوبی انجام دادند.»
رئیسجمهور آمریکا با تکرار اتهامزنیهای پیشین خود به کاراکاس گفت: «این کارتلهای قاچاق مواد مخدر که بهشدت خشن هستند تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و منافع حیاتی ایالات متحده محسوب میشوند.»
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا، فرماندهی رزمی نیروهای نظامی است که شامل ۳۱ کشور در آمریکای جنوبی و مرکزی و کارائیب میشود. آن پست ترامپ همچنین شامل ویدیویی تقریبا ۳۰ ثانیهای بود که در بالای آن نشان «غیرمحرمانه» دیده میشد و گویا کشتیای را در آب نشان میداد که منفجر شده و سپس در آتش میسوزد.
بعدتر همان روز دوشنبه، ترامپ مدعی شد: «ما مدرک داریم، همهاش این است که به محمولهای نگاه کنید که ... در سراسر اقیانوس پاشیده شده بود؛ کیسههای بزرگ کوکائین و فنتانیل.»
خبرگزاری رویترز بررسیهای اولیهای روی ویدئو با استفاده از یک ابزار تشخیص با هوش مصنوعی انجام داد، اما ویدیو تا حدی تار شده بود و تأیید اینکه آیا دستکاریای صورت گرفته یا نه را غیرممکن میساخت. این رسانه اعلام کرد که با این حال، راستیآزمایی کامل در جریان است و به بررسی فیلم ادامه خواهد داد.
وزارت اطلاعرسانی ونزوئلا بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
این حملهٔ اخیر در حالی رخ میدهد که افزایش گستردهٔ نیروهای نظامی آمریکا در کارائیب جنوبی در جریان است.
پنج فروند جنگندهٔ اف-۳۵ آمریکایی شنبه در پورتوریکو دیده شدند که فرود آمدند، پس از آنکه دولت ترامپ دستور داده بود ۱۰ فروند از این جنگندههای رادارگریز به تجمع نیروها ملحق شوند. همچنین دستکم هفت ناوشکن/کشتی جنگی آمریکایی در این منطقه حضور دارند، همراه با یک زیردریایی هستهای.
ترامپ که روز دوشنبه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که این عملیات متجاوزانه ممکن است بر روی زمین نیز علیه قاچاقچیان مظنون انجام شود.
رئیسجمهور آمریکا گفت: «وقتی آنها از طریق زمین بیایند، ما همانطور که کشتیها را متوقف کردیم، آنها را متوقف خواهیم کرد. اما شاید با کمی صحبت کردن در موردش، این اتفاق نیفتد.»
اوایل همین ماه، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به دریانوردان و تفنگداران دریایی روی یک ناو در نزدیکی پورتوریکو گفت که آنها برای آموزش به کارائیب اعزام نشدهاند بلکه به «خط مقدم» یک مأموریت حیاتی مقابله با مواد مخدر فرستاده شدهاند.
در روز دوشنبه، هگست در پستی در «ایکس» مأموریتی گسترده برای ارتش آمریکا علیه قاچاقچیان مواد مخدر پیشنهاد داد و نوشت: «ما آنها را ردیابی، کشته و شبکههایشان را در سراسر نیمکرهمان در زمانها و مکانهایی که خودمان انتخاب میکنیم، از هم خواهیم گسست.»