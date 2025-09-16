به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی درمراسم اهدای بسته‌های نوشت‌افزار به فرزندان مددجویان زندان‌های کرمان اظهار داشت: ارزش هر بسته لوازم نوشت افزار نزدیک به ۹۰۰ هزار تومان و مجموع کمک‌ها بیش از ۸۱۰ میلیون تومان است و این بسته‌ها شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی، پاک‌کن، تراش و کیف لوازم‌التحریر بوده و میان دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم توزیع شده است.

وی اظهار داشت: این اقدام ارزشمند با پیگیری اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان کرمان و همراهی خیرین انجام شد و همچون سال‌های گذشته زمینه‌ای فراهم گردید تا دانش‌آموزان تحت پوشش که یکی از والدینشان در زندان به سر می‌برند، بدون نگرانی از کمبود نوشت‌افزار وارد سال تحصیلی شوند.

سلیمانی، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان کرمان نیز اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۸۰ بسته معیشتی به ارزش هر سبد دو میلیون تومان و در مجموع نزدیک به سه میلیارد تومان میان خانواده‌های زندانیان شهرستان کرمان توزیع شده است.